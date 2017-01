17 Again - Back to Highschool Heute | Pro7 | 06:40 - 08:35 Uhr | Fantasykomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Dem jungen Mike O'Donnell steht die Welt offen, als Basketballer liegt eine große Karriere vor ihm. Doch als seine Freundin schwanger wird, gibt er den Sport auf. Zwanzig Jahre später ist er geschieden und seine Kinder verachten ihn. Da bekommt er die Chance, sein Leben anders zu gestalten. Original-Titel: 17 Again Laufzeit: 115 Minuten Genre: Fantasykomödie, USA 2009 Regie: Burr Steers Schauspieler: Mike O'Donnell als Teenager Zac Efron Mike O'Donnell als Erwachsener Matthew Perry Scarlett O'Donnell als Erwachsene Leslie Mann Scarlett als Teenager Allison Miller Ned Gold Thomas Lennon Ned Gold als Teenager Tyler Steelman Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets