Der Mathematikmarathon: Wer den Mathemarathon gewinnt, wird Captain Spangleys neuer Karamellgeschmackstester. Tommy will den Job, hat aber das ein oder andere Rechendefizit. Ganz im Gegensatz zu Gumpers. Ja, Gumpers. Ungeahnte Fähigkeiten stecken in dem rosa Riesen. Doch auch Melba ist scharf auf den Posten. Und so lässt sich Tommy auf einen gewagten Plan ein: Per Gedankenübertragung soll Gumpers seinem Erdenfreund während des Mathemarathons die richtigen Antworten zuschanzen. Das kann ja nur schief gehen. Die Nacht der vielfältigen Tommys: Und wieder ein Erdending, das Dinko irgendwie falsch verstanden haben muss. Da Tommy nie Zeit für ein Fußballspiel hat, will er seinen Freund einfach mittels eines Fotokopierers vervielfachen. Klingt albern, funktioniert aber. Und so scheint DeSpray Bay schließlich überflutet von Tommys von der Erde. Selbst Dinko hat plötzlich Probleme, den richtigen Tommy zu finden. Schlaf, Tommy, schlaf…: Die Aliens lieben ihren ferngesteuerten Wagen. Nach einer durchspielten Nacht ist Tommy allerdings völlig übermüdet und fällt schon bald in einen tiefen und durch nichts und niemanden zu unterbrechenden Schlaf. Dummerweise muss er aber genau an diesem Tag in der Schule ein Referat über schwarze Löcher halten. Gumpers und Dinko basteln kurzerhand eine Tommy-Fernbedienung. Wie hätten sie ahnen können, dass sie damit ganz DeSpray Bay in Gefahr bringen.