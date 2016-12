Bei William Parrish (Anthony Hopkins) steht der Tod vor der Tür - in Gestalt von Joe Black (Pitt). Parrish darf noch seinen 65. feiern, wenn er Joe das Leben zeigt. Parrishs Tochter Susan (Claire Forlani) verliebt sich in „Mister Tod“. Hopkins nahm als Parrish eine neue Körperhaltung an. Folge: Seine maßgeschneiderte Film-Garderobe musste geändert werden.