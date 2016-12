Über 50 Menschen werden 1979 in der iranischen Hauptstadt Teheran Opfer von Entführern, die die US-Botschaft überfallen. Nur sechs Männer können sich in der kanadischen Botschaft verstecken. Doch wie sollen sie in den Revolutionswirren das Land verlassen? CIA-Agent Tony Mendez hat eine irre Idee: Er tarnt sich und seine Spezialisten als Filmcrew, um einen Hollywoodstreifen im Iran zu drehen. So hoffen sie, ihre Landsleute befreien zu können.