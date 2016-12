Cop Out - Geladen und entsichert Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:20 Uhr | Actionkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die New Yorker Polizisten Jimmy und Paul sind ein erfolgreiches Team, doch dann wird ausgerechnet Jimmys geliebte Baseball-Sammlung geklaut. Mit dem Verkauf seiner Sammlerstücke wollte er die Hochzeit seiner Tochter bezahlen, also avanciert die Wiederbeschaffung zum wichtigsten Fall der beiden Cops. Original-Titel: Cop Out Laufzeit: 125 Minuten Genre: Actionkomödie, USA 2010 FSK: 12 Schauspieler: Jimmy Monroe Bruce Willis Paul Hodges Tracy Morgan Dave Seann William Scott Debbie Rashida Jones Barry Mangold Adam Brody Hunsaker Kevin Pollak Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets