So schnell kann aus einem Liebesurlaub ein Alptraum werden: Die schicke New Yorker Reporterin Robin muss während eines Inseltrips einen Job wahrnehmen und gerät dabei in die klapprige Maschine des knurrigen Piloten Quinn. Ein Gewitter zieht auf, Quinn bringt das Flugzeug irgendwie runter - und die beiden Streithähne müssen in der wunderschönen Einöde sehen, wie sie zurechtkommen...