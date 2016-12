Die mit den Wölfen tanzt: Die Wölfe entführen Mascha. Sie wollen damit den Bären erpressen und so an die Schätze in seinem Kühlschrank kommen. Doch der Bär freut sich, endlich seine Ruhe zu haben, und macht sich um Mascha keine Sorgen. Tatsächlich beginnt für die Wölfe eine quälende Zeit. Denn Mascha entdeckt einen Verbandskasten und spielt Ärztin. Wie können die Wölfe das Mädchen nur wieder loswerden? Holiday on Ice: Mascha will unbedingt Schlittschuh laufen. Aber sie kann es nicht. Sie fragt die Bärin, ob sie ihr hilft. Die dreht sich nur um und fährt weg. Nun will Mascha, dass der Bär ihr hilft. Aber der schläft. Mascha zieht ihm Rollschuhe an und zerrt den immer noch schlafenden Bären zum zugefrorenen See. Durch einen Sturz wacht er auf. Bär und Bärin denken gar nicht daran, Mascha zu helfen. Da muss sie sich etwas einfallen lassen.