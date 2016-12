Der etwas andere Jahresrückblick: Statt Tränen, Tiere, Sensationen präsentiert Kabarett-Anarcho Urban Priol eine satirische Abrechnung und vereint beste Unterhaltung mit beißender Kritik. Auch 2016 überschlagen sich die Ereignisse der Welt. Es beginnt mit dem Schock der Silvesternacht von Köln, es folgen Amokläufe und Terroranschläge, ein Putschversuch in der Türkei, Brexit und ein US-Präsident, mit dem lange niemand rechnen wollte. Meldungen über Krieg und Flucht sind fast an der Tagesordnung, ebenso wie rechte Gewalt und Erfolge der Populisten. In Deutschland wird über Satire und Grenzen der Meinungsfreiheit diskutiert. Mancher sehnt sich nach einfachen Botschaften in einer immer komplizierteren Welt; Politik und Gesellschaft scheinen überfordert. Fast könnte man den Humor verlieren wäre da nicht Urban Priol, der Meister der satirischen Frustbewältigung. Mit Witz, Charme und großer Klappe stellt er sich auch in diesem Jahr wieder dem Wahnsinn der Welt. Er entlarvt die Hassprediger und die Phrasendrescher, die Wahrheitsverdreher und Meinungskrawallos, zieht die Höhe- und Tiefpunkte des Jahres pointiert durch den Kakao. Rasant, kritisch, gehaltvoll und sehr lustig.