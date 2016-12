König Karl (Dieter Hallervorden) ist ratlos: Jeden Morgen findet man die Schuhe seiner zwölf Töchter zertanzt. Aber keine der Prinzessinnen weiss zu sagen, was des Nachts mit ihnen geschieht, auch nicht Amanda (Inez Bjørg David), die älteste seiner Töchter, deren Schuhe als einzige nie Löcher haben. Viele hochwohlgeborene Edelmänner haben ohne Erfolg versucht, hinter das Geheimnis zu kommen. Angelockt wurden sie alle von der Aussicht, eine der Prinzessinnen zur Frau zu bekommen. Alle endeten sie bislang am Galgen, den ihnen der König im Falle des Misserfolges versprochen hatte. Doch davon lässt sich der Soldat und Puppenspieler Anton (Carlo Ljubek) nicht abschrecken. Er hat sich in Amanda verliebt, was dem intriganten Hofmeister, der sich selbst Hoffnungen auf den Thron macht, gar nicht gefällt. Eine geheimnisvolle Alte hilft Anton schliesslich mit einem Tarnmantel, mit dem er den zwölf in eine verzauberte Unterwelt folgen kann. Es ist dies eine kindgerechte Märchenadaption nach den Brüdern Grimm, von Regisseur Wolfgang Eissler einmal mehr nach einer Drehbuchvorlage von Gabriele Kreis farbenfroh in Szene gesetzt. In der Rolle des Pupperspielers Anton überzeugt Carlo Ljubek; die Dänin Inez Bjørg David - bekannt aus Filmen wie "Männerherzen ... und die ganz, ganz große Liebe" - spielt Königstochter Amanda. Und als König Karl ist die deutsche Comedylegende Dieter Hallervorden zu sehen.