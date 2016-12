Kurz vor Silvester gehen heute die Zwillinge Heidi Jung (53) und Christel Lenk (53) an den Start. Beide leben in Frankfurt am Main und stehen jede Woche gemeinsam auf dem Markt in Offenbach. Bei Matthias Opdenhövel verraten sie, warum sie bei ihrer Geburt eine doppelte Muttertags-Überraschung waren. Jetzt stehen 100.000 Euro für die beiden auf dem Spiel. Erraten müssen sie das Alter von sieben Menschen, die sie vorher noch nie gesehen haben...