Ein vereinsamter Pensionär wird leblos in einer antiquiert wirkenden Wohnung gefunden. Die SOKOs rätseln, warum der Tote sitzend an die Decke starrt und eine Pistole mit sich trägt. Wurde der Rentner womöglich ein Opfer der Gentrifizierung? Die Hausverwaltung wollte ihn loswerden, schließlich war er der einzig verbliebene Bewohner des maroden Mietshauses. Doch die perfide Tötungsart und kyrillische Zeichen geben Rätsel auf. Dann taucht eine weitere Leiche auf. Beide Mordopfer kannten sich offenbar. Hajo begreift, dass hier ein Profi am Werk ist, der noch ein weiteres Opfer auf seiner Liste stehen hat.