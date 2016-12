Valerie Klein hat sich in Berlin mit Holger getroffen, um über den Fortgang ihrer Ehe zu sprechen. Als sie jetzt nach Stuttgart zurückkommt, hat sie für ihre Familie keine guten Nachrichten. Grit Lang ist in Panik: Wochenlang hat sie einen Hirntumor vorgespielt, jetzt soll sie wirklich einen haben? Und was ist, wenn bei der OP etwas schiefgeht? In ihrer Not sucht sie Hilfe bei ihrem alten Freund Peter Wagner - der einen überraschenden Ratschlag bereithält. Prof. Gül bemüht sich, eine Nachfolge für Dr. Lang zu finden, der für den avisierten Chefarztposten in der Klinik von Prof. Bernardi gekündigt hat, und trifft in Dr. Nadine Mann eine aussichtsreiche Kandidatin. Als Nevin bemerkt, dass ihr Sohn Kaan die neue Kollegin nicht nur fachlich interessant findet, kommt sie auf eine Idee. Bernd Lang hat unterdessen seinen Antrittsbesuch bei Prof. Bernardi, seinem zukünftigen Chef und Schwiegervater - ein Besuch mit überraschenden Folgen. Letzte Folge der aktuellen Staffel "Dr. Klein".