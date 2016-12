1. Station in Oberstdorf. In der Spur: Auf der Schattenbergschanze startet die 65. Vierschanzentournee, genau 15 Jahre nach dem letzten deutschen Gesamtsieg durch Sven Hannawald. Im Vorjahr triumphierte erstmals seit „Hanni“ mit Severin Freund wieder ein DSV-Adler beim Auftakt. Der Bayer gewann nach langer Verletzungspause beim Weltcupstart in Ruka (Finnland). Tourneefavoriten u. a.: Vorjahressieger Peter Prevc (Slowenien), sein Bruder Domen, der aktuell im Weltcup überraschend führt. Außerdem die Österreicher Stefan Kraft (Gewinner 2015), Michael Hayböck (zuletzt Platz 3) sowie Norwegens Daniel-André Tande.. - HS 137