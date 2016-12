TV-Legende Jörg Draeger und Schauspieler Alexander Wipprecht moderieren das erotische Show-Comeback. Jörg Draeger wird sich in der Show um die Talkgäste kümmern und die verschiedenen Rückblicke anmoderieren. Alexander Wipprecht führt bei "Tutti Frutti" durch die verschiedenen Spiel-Aktionen und übernimmt den Talk mit den Kandidaten. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit der attraktiven Show-Assistentin Monique Sluyter, die in der Neuauflage dem Moderatoren-Duo zur Seite stehen wird. Ein besonderes Highlight der Show ist der Cameo-Auftritt von Kult-Moderator Hugo-Egon Balder und zwei ehemaligen Früchtchen des damaligen Cin Cin-Balletts. 'Tutti Frutti'-Fans dürfen sich beim heißerwarteten Revival natürlich auch wieder auf jede Menge lustige Aktionen, viel nackte Haut und Spielregeln ohne Sinn freuen. Bekannte Aktionsspiele wie zum Beispiel die Slot-Machine oder das Roulette haben für das Comeback einen modernen und zeitgerechten Look bekommen. Erspielt werden bekanntermaßen Punkte, mit denen die berühmten Früchtchen sich ihrer Kleidung entledigen. Ist eine Dame bis auf den Slip entkleidet, erhält der Kandidat den legendären Länderpunkt.