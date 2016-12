Die Schwestern Henriette und Gerlinde kommen aus einem Restaurant. Während des anschließenden Spaziergangs stürzt ein maskierter Mann auf sie zu und schießt auf Henriette. Sie stirbt auf der Intensivstation. Ihr Ehemann Benedikt steht vollkommen regungslos und verloren in dem grauen Krankenhausflur. Gerlinde ist hilflos. Wer tut so etwas? Warum erschießt jemand diese Frau? Benedikt verschanzt sich in seinem Haus, in dem er mit Henriette 35 Jahre lang gelebt hatte, und hängt Erinnerungen nach. Gerlinde schließt vorübergehend den Schuhladen, den sie mit ihrer Schwester gemeinsam geführt hatte. Die Polizei vermutet hinter der Tat den sogenannten "U-Bahn-Mörder". Er hatte in den vergangenen Monaten einen Menschen erschossen und mehrere schwer verletzt. Bisher gelang es der Polizei nicht, ihm auf die Spur zu kommen. Kommissar Franke befragt Gerlinde zu dem genauen Tathergang. Wie war die Statur des Mörders, Bewegungshabitus, Geruch? Gerlinde ist wenig hilfreich. Es ging alles zu schnell. Erst allmählich kommt mehr über das Leben und die Einstellung des Ehepaares heraus. Henriette war unheilbar krank. Sie hatte Krebs und empfand die möglichen Therapien als unzumutbar. Zunächst hatte sie ihren Lebensmut verloren, doch dann schöpfte sie wieder Kraft, um die ihr verbleibende Zeit zu nutzen. Benedikt liebte seine Frau und ließ ihr jede nur erdenkliche Unterstützung zukommen. Doch letztlich machte er in seiner Liebe einen folgenschweren Fehler.