Ein Herz und eine Seele Heute | NDR | 18:00 - 18:45 Uhr | Comedyserie Infos

Am Silvesterabend 1973 tauchte die Familie Tetzlaff zum ersten Mal im Programm des Ersten auf. Ihre damaligen Vorbereitungen zum "fröhlichen Familienfest" haben nichts von der Herzlichkeit im Umgang miteinander verloren, wenn sich auch die politischen Begleitumstände geändert haben. Else, Rita, Michael und der treusorgende Familienvater Alfred tun jedenfalls alles, um diesen Abend zu einem Erfolg werden zu lassen. Zu einem "vollen" Erfolg, denn der Punsch zeigt sehr schnell seine anregende Wirkung... Untertitel: Silvesterpunsch Laufzeit: 45 Minuten Genre: Comedyserie, D 1973 Regie: Joachim Preen Folge: 12 Schauspieler: Alfred Tetzlaff Prof. Heinz Schubert Else Tetzlaff Elisabeth Wiedemann Rita Hildegard Krekel Michael Diether Krebs