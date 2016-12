Müll - Kampf der vollen Tonne: Katastrophe! Die Müllabfuhr streikt, die Tonnen quellen über und langsam stinkt das Ganze zum Himmel. Fritz Fuchs weiß Abhilfe: Einfach mal keinen Müll produzieren. Das entlockt seinem konsumfreudigen Nachbarn ein müdes Lächeln und eine fette Wette: Eine ganze Woche ohne ein bisschen Müll? Niemals schafft Fritz Fuchs das. Der hält dagegen, und sieben ungewöhnliche Tage warten auf ihn: Was kann er überhaupt noch einkaufen, was passiert mit der Hundefutterdose für Kumpel Keks, der leeren PET-Flasche und der kaputten Kaffeemaschine? Fritz erkundet Recycling, wird kreativ, experimentiert und erfindet. Doch am Ende scheint alles an einer weggeworfenen Socke zu scheitern...