Granvilles großes Rendezvous: Es ist kein Geheimnis, dass Granville in Melba verliebt ist. Doch leider stößt seine Zuneigung auf wenig bis gar keine Gegenliebe. Ausgerechnet Gumpers soll dem liebeskranken Jungen Nachhilfe in Sachen Brautwerbung geben. Und schließlich geschieht das Unglaubliche: Melba willigt in eine Verabredung mit Granville ein. Doch am entscheidenden Abend ist Gumpers krank. Tommy springt als Liebessouffleur ein, und scheitert kläglich. Der Fluch des unsichtbaren Jungen: Tommy jagt versehentlich das Schulgebäude in die Luft und fällt damit beim Chemietest durch. Daraufhin wird er von Clinton gepiesackt. In einem unbedachten Moment wünscht er sich unsichtbar zu sein. Auch diesen Wunsch liest Dinko seinem besten Freund von den Augen ab: Tommy wird unsichtbar. Endlich kann Tommy tun was er will, ohne sich dafür verantworten zu müssen. Doch er hat nicht mit einer entscheidenden Nebenwirkung gerechnet. Die Fernbedienung der Verdammnis: In seiner üblichen Gefräßigkeit verschlingt Gumpers die Fernbedienung des Fernsehers. Nach einer ersten Panikattacke repariert Dinko die Elektronik. Danach ist nichts mehr wie zuvor. Plötzlich können die Tasten auf die Bewohner von DeSpray Bay angewandt werden. Gumpers läuft rückwärts, die Lehrerin lässt sich auf stumm schalten und ein Schultag verfliegt dank der Vorspultaste wie im Fluge. Vor allem aber könnte die Sportniete Tommy mit dem Gerät den Schuldauerlauf gewinnen.