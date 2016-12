Sie ist schon Kult, die legendäre Gerichtsszene zwischen Helga Hahnemann und Alfred Müller aus dem 100. "Kessel Buntes" 1989. Im Mittelpunkt steht neben den witzigen Dialogen hier vor allem der unfreiwillig zerbrochene Hammer des Richters, der für zusätzlich große Lacher sorgte. Nichts liegt am Silvestertag näher, als an das bereits legendäre "Dinner for one" von 1963 aus einer Peter Frankenfeld-Show dieses Kabinettstück des Ostens zu setzen.