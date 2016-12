Ein Prinz verliebt sich in den Abendstern - die schöne Libuse. Er verlässt das väterliche Schloss und seine drei Schwestern, die in die Sonne, den Mond und den Wind - drei Jünglinge - verliebt sind. Auf seinem Weg muss er viele Abenteuer mit Wegelagerern, Zauberern und im Kampf gegen einen Wassergeist bestehen, ehe er sein Ziel erreicht. Ein phantasievoller Märchenfilm des Spezialisten Vorlicek, entstanden in Anlehnung an ein altes tschechisches Märchen, aufgenommen in malerischer südböhmischer Landschaft.