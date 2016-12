Der junge Heißsporn D'Artagnan will den berühmten Musketieren von König Ludwig XIII. beitreten. Kaum in Paris angekommen, wird er auch schon von den Musketieren Athos, Porthos und Aramis zum Duell gefordert. Doch statt einander gegenseitig mit dem Degen zu durchbohren, finden sich die vier plötzlich Schulter an Schulter im Kampf gegen die Garde des verhassten und machthungrigen Kardinals Richelieu vereint - eine neue Männerfreundschaft ist geboren! Der intrigante Kardinal versucht derweil, die Königin zu kompromittieren; er veranlasst den König, seiner Gattin zu befehlen, beim nächsten Hofball ein bestimmtes Schmuckstück zu tragen, das sie jedoch ihrem Verehrer, dem englischen Herzog von Buckingham, geschenkt hat. Gleichzeitig weist Richelieu seine Agentin, die ebenso schöne wie skrupellose Lady de Winter, an, dem Herzog den Schmuck zu stehlen. Königin Anna beauftragt D'Artagnan und die drei Musketiere, den Schmuck aus England zurückzuholen. Keine leichte Aufgabe, denn die Garde des Kardinals und die listige Lady lassen nichts unversucht, dies zu vereiteln ...