Gäste: Kessler Zwillinge, DJ Ötzi, Saragossa Band, Nik P., Anita und Alexandra Hofmann, Die Edlseer, Melissa Naschenweng, Schneiderwirt Trio, Die jungen Zillertaler, Brings, Die Paldauer, Holdrioo, Willy Astor, Spider Murphy Gang, Die Amigos, Stefan Zauner & Petra Manuela u.v.a. Von den Edlseern über Nik P. bis zur Saragossa Band, von volkstümlicher Musik über Schlager bis Partyhits: Jörg Pilawa präsentiert seinen ersten "Silvesterstadl" live aus Graz. Zur Seite steht ihm dabei Francine Jordi, die auch musikalisch das Warten auf den Jahreswechsel verkürzen wird. Darüber hinaus wird in dem mehr als vierstündigen TV-Marathon beste Stimmung mit zahlreichen Publikumslieblingen, Stars und ihren Hits geboten. Ob volkstümliche Klänge mit den Edlseern und den jungen Zillertalern, crossmusikalische Unterhaltung mit dem Schweizer Chartstürmer Trauffer, Schlagerstars wie Nik P., Anita und Alexandra Hofmann, und den Amigos, Partygaranten wie der Saragossa Band oder der Kölner Kultband Brings - für jeden Partygeschmack ist in der Grazer Stadthalle etwas dabei. Außerdem haben sich die Spider Murphy Gang, der ehemalige Münchner-Freiheit-Sänger Stefan Zauner mit Petra Manuela sowie Willy Astor angesagt. Für launige Show- und Comedy-Einlagen sorgen Drums2Street, SOS & Viktoria sowie Tricky Niki. Wer live in der Grazer Stadthalle dabei sein möchte: Tickets kann man über www.silvesterstadl.tv erwerben.