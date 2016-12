Mit Skilanglauf: Tour de Ski in Val Müstair/Schweiz, Sprint Damen und Herren. Am letzten Tag des alten Jahres startet die 11. Auflage der Tour de Ski. Ein Athlet scheint sich in der Schweiz besonders wohlzufühlen: Federico Pellegrino (26). Erfrischend wie Mineralwasser lief der Italiener beim Auftakt ’15/16 in Lenzerheide zum Sieg, und auch eine Saison vorher beim bislang letzten Rennen im Val Müstair gewann Pellegrino. Münstertal im Kanton Graubünden ist zum dritten Mal im Tour-Kalender. - ca. 15.45 Tour de Ski, Sprint Damen und Herren, aus Val Mustair (Reporter: Jens-Jörg Rieck)