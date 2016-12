Silvester in der Lindenstraße: Bis auf Anna und Hans, den ein Magen-Darm-Virus erwischt hat, feiern alle fröhlich auf der Straße. Die Stimmung ist so ausgelassen, dass Sunny sogar Alex zum Walzer auffordert. Am nächsten Morgen folgt die Ernüchterung. Sunny wirft sich vor, das Start-Up-Unternehmen vor die Wand gefahren zu haben. Da hat Nina eine zündende Idee, die Sunny aufblühen lässt. Kann sie mit Jacks Unterstützung rechnen? Die sagt zu, aber Sunny hat die Reaktion seiner Kollegen Alex und Philipp auf seinen Vorschlag völlig unterschätzt. Durch sein Verhalten hat sich Nico ins Abseits gestellt. Und die Trennung von Lara setzt ihm nach wie vor zu. Trotzig zieht er sich zurück, jeder, der ihm zu nahe kommt, wird schroff abgewiesen. Er beschließt, das Viertel für eine Weile zu verlassen. Da macht Angelina ihm ein verführerisches Angebot - Hans ist plötzlich unfähig, sich zu bewegen. Offenbar haben die Medikamente aufgrund des Magen-Darm-Virus' ihre Wirkung verfehlt. Anna ist panisch - noch mehr, als der Arzt in der Klinik eine schockierende Diagnose stellt -