heute konkret - Was kommt 2017? Die wichtigsten Neuerungen für Konsumentinnen und Konsumenten Heute | ORF 2 | 05:35 - 05:55 Uhr | Verbrauchermagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Was kommt 2017? Die wichtigsten Neuerungen für Konsumentinnen und Konsumenten: Vom Kinderbetreuungsgeldkonto über neue Verkehrsstrafen bis hin zur automatischen Arbeitnehmerveranlagung: "heute konkret" gibt einen Überblick über neue Gesetze und Regelungen. Eine der wichtigsten Neuerungen ist die große Erbrechtsreform, die mit 1. Jänner 2017 in Kraft tritt: Pflichtteilsansprüche werden neu geregelt, auch die Vorschriften für die Schriftform von Testamenten ändern sich. Original-Titel: heute konkret Laufzeit: 20 Minuten Genre: Verbrauchermagazin, A 2012 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets