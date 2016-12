Der König und die Königin sind glücklich mit ihren drei Töchtern. Doch einer Weissagung nach müssen die Prinzessinnen innerhalb von 13 Monaten heiraten. Tun sie das nicht, steigt ein Ungeheuer aus dem Wasser und verwüstet das Land mit seinen Tränen. Nachdem die beiden älteren Schwestern unter der Haube sind, ist es an der Jüngsten, einen Prinzen zu heiraten. Doch sie hat eher das Bogenschießen und die Jagd im Kopf. Als ein Prinz einen Kuss von ihr fordert, erhält er stattdessen eine Ohrfeige. Die Prinzessin hat sich zwar in ihn verliebt, dann jedoch beobachtet, wie er sich von einer Komtess küssen ließ. Der Prinz wird zur Strafe von einer Fee in einen Frosch verwandelt. Nur wenn es ihm gelingt, dass die Prinzessin ihn als Frosch küsst, kann er wieder Menschengestalt annehmen. Durch Zufall fällt der goldene Ball der Prinzessin in den Brunnen, in dem der Prinz als Frosch leben muss. Er bringt ihr den Ball, nachdem sie ihm in ihrer Not dafür einen Kuss versprochen hat. Im Besitz des Balles rennt sie jedoch davon. Nachdem der Vater die Prinzessin ermahnt, ihr Versprechen einzulösen, fällt sie nach dem Kuss in Ohnmacht. Doch aus dem Frosch ist ein schöner Prinz geworden. Einer Vermählung der beiden steht nichts mehr im Wege.