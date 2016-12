Brigitte und Thomas Eichelberger sind rund um die Uhr mit ihrem Hotel beschäftigt. Darunter leiden ihre Kinder. Da kommt der neue Doorman Franz gerade recht. Er freundet sich in den Pausen, wenn es gerade keine Gästewünsche oder An- und Abreisen gibt, mit den Kindern an. Er hilft bei den Hausaufgaben und spielt mit Philipp Fußball, wobei er zum Ärger von Thomas seine eigentliche Arbeit als Doorman mehr und mehr vernachlässigt. Als sich der Besitzer der Hotelkette, Hubertus von Wendtland, mit seinem Enkel Max und seiner Assistentin Frau Moosbrugger ankündigt, ist Familie Eichelberger mehr als nervös, soll doch alles perfekt vorbereitet sein. Zudem scheint ein Gast großes Interesse an der Ankunft von Frau Moosbrugger zu haben. Wie so oft kommt alles anders als geplant, denn nachdem Doorman Franz zuerst ohne Rückfragen Blumen des Verehrers auf das Zimmer von Frau Moosbrugger gebracht hat, glaubt er, noch Zeit bis zur Ankunft der Gäste zu haben und macht einen kurzen Ausflug mit den Kindern. Als der hohe Besuch früher kommt als geplant, gerät Franz in Erklärungsnot. Wieso kommt er zu spät, was machen die Blumen auf dem Zimmer von Frau Moosbrugger, und wieso mischt er sich in deren Privatleben ein? Wie Franz das erklären soll, weiß er selbst nicht, aber der nächste Morgen hält nicht nur für ihn eine dicke Überraschung parat.