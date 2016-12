Blanche und Harry wollen heiraten. Rose findet diese Nachricht nicht besonders beglückend. Sie hat nicht nur Zweifel an Harrys Glaubwürdigkeit, sondern fürchtet um ihre Bleibe, denn das Haus gehört Blanche. Dorothys Mutter sucht unterdessen Zuflucht bei Sophia, weil das Altenheim, in dem sie wohnt, in Flammen aufgegangen ist.