Harry Berg (Hans-Joachim Kulenkampff) Jerome "Jo" Sommer (Walter Giller) Carlotta "Lotte" Nolte (Loni Heuser) Kunsthändler Georg Nolte will seinen wohlverdienten Urlaub am Bodensee genießen. Doch "im Wirtschaftswunder gibt es keine Ferien", erklärt seine resolute Gattin Lotte und hetzt ihren ruhebedürftigen Mann von einer geschäftlichen Besprechung zur Nächsten. In seiner Not schließt Georg sich Harry Berg und Jerome "Jo" Sommer an, zwei Werbefachleuten, die in der Bodensee-Idylle an einer Kampagne für "Dentoblank" arbeiten. Doch momentan stockt ihre Kreativität, denn Harrys temperamentvolle Exgeliebte Julischka hat keinen Sinn für Mußestunden und Jo nur Augen für die hübsche junge Grit. Um ihre Ruhe zu haben, stechen die drei Männer kurzerhand mit einer günstig erworbenen Barkasse in den Bodensee. Lange bleiben sie auf dem größten deutschen Binnengewässer nicht unter sich, denn Frau Nolte und die hartnäckige Ungarin Julischka mieten ein Schnellboot und nehmen die Verfolgung auf. Um den entschlossenen Damen zu entkommen, beschließen die Strohwitwer stromabwärts bis nach Amsterdam zu fahren, wo Kunsthändler Georg demnächst an einer Auktion teilnehmen muss. Die Rheinfälle in Schaffhausen werden den Süßwassermatrosen beinahe zum Verhängnis, und nach einer ereignisreichen Bootsfahrt erreichen sie am Ende ihrer kleinen Flucht endlich die Grachtenstadt... "Drei Mann in einem Boot" ist die freie Adaption des Bestseller- Romans von Jerome K. Jerome. Regisseur Helmut Weiss ("Die Feuerzangenbowle") inszenierte diese ausgelassene Lustspiel-Komödie vor dem Hintergrund der optisch reizvoll in Szene gesetzten Rheinlandschaft. In der Rolle des schusseligen Schiffskochs ("Ich sitz' in der Kombüse und putze das Gemüse") verbreitet Heinz Erhardt seinen unwiderstehlichen, kalauernden Humor: "Und ich dachte, du könntest einen Rembrandt nicht von einem Weinbrand unterscheiden.