Mehr Termine Inhalt Mr. Bean in drei Varianten: Als braver Prüfling, der von nichts wirklich Ahnung hat und von seinem Banknachbarn abschreiben möchte. Als Mann am Badestrand, der auf ungewöhnliche wie peinliche Weise versucht, seine Badehose anzuziehen und als Kirchgänger, der vergeblich versucht, sich in die Andacht einzufinden, weil ihn ein Schnupfen plagt, ein Fremdkörper unter seinem Anzug ihm arg zusetzt und ihn schließlich das Schlafbedürfnis überkommt. Außerdem ist Mr. Bean ein miserabler Autofahrer mit einer Vorliebe für Kleinwagen. Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, GB 1990 Regie: John Howard Davies, Richard Curtis Schauspieler: Mr. Bean Rowan Atkinson The Student Paul Bown The Invigilator Rudolph Walker The Blind Man Roger Sloman The Church Organist Howard Goodall Mr. Sprout Richard Briers