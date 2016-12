Die Legende der Wächter Heute | Super RTL | 20:15 - 21:50 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Die Reinen halten sich für die rechtmäßigen Herrscher über die Eulenwelt. Dafür verpflichten sie junge Eulen zum Dienst unter ihrem Kommando. Auch Schleiereulen Soren und Klodd werden von den Reinen gekidnappt. Sie versuchen, sich aus der Gefangenschaft zu befreien. Original-Titel: Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole Laufzeit: 95 Minuten Genre: Animationsfilm, USA, AUS 2010 Regie: Zack Snyder FSK: 6 Schauspieler: Noctus/Grimble (voix original) Hugo Weaving Ryan Kwanten Helen Mirren Jay Laga'aia Emilie de Ravin Emily Barclay