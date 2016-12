Beecham House ist ein Altersresidenz der besonderen Art: Auf dem schönen englischen Landsitz verbringen nur ältere Damen und Herren ihren Lebensabend, die ihre Karriere ganz der Musik gewidmet haben. Das Zusammenleben zwischen Opernsängern, Musikern und Dirigenten gestaltet sich nicht immer einfach. Schliesslich ist jeder und jede vor allem vom eigenen Talent überzeugt, und die Egos prallen immer wieder aufeinander. So ist es auch bei den Proben zum jährlichen Galaabend. Die Lage ist angespannt: Die Residenz steht finanziell vor dem Ruin und ist auf die Einnahmen aus dem Abend angewiesen. Aus Anlass des anstehenden Guiseppe-Verdi-Jubiläums soll ein Quartett wiederbelebt werden, das seinerzeit mit Schallplattenaufnahmen von "Rigoletto"-Arien Musikgeschichte schrieb: Der sensible Reggie (Tom Courtenay) und sein bester Freund, der frivole Wilf (Billy Connolly), wollen wieder gemeinsam mit Cissy (Pauline Collins), die ebenfalls in der Residenz wohnt, und der Sopranistin Jean (Maggie Smith) auftreten. Jeans Ankunft bringt große Unruhe ins Heim. Reggie möchte sie am liebsten gar nie mehr sehen: Er wurde vor Jahren von ihr verlassen und hat den Verlust seiner großen Liebe bis jetzt nicht ünerwinden. Jean ihrerseits ist immer noch die exzentrische Diva wie anno dazumal, zu keinen Kompromissen bereit und stets auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Die Proben des Quartetts beginnen deshalb unter denkbar schwierigen Bedingungen.