Law and Order: Los Angeles Heute | RTL NITRO | 22:55 - 23:40 Uhr | Krimiserie Infos

Der gewaltsame Tod der inhaftierten Jane Lee Rayburn ruft vor allem zwei Personen in den Fokus der Polizei: Maura Dillon, die sich mit Jane die Zelle teilte und den skrupellosen Denis Watson. Doch dann führt die Spur ausgerechnet zur Ehefrau des ermittelnden Polizisten Winter, die, selbst eine ehemalige Gesetzeshüterin, auf undurchsichtige Weise in den Fall involviert ist. Original-Titel: Law & Order: LA Untertitel: Unstimmigkeiten Laufzeit: 45 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2010 Regie: Alex Chapple, Dick Wolf Folge: 2 FSK: 12 Schauspieler: Det. Tomas "TJ" Jaruszalski Corey Stoll Det. Rex Winters Skeet Ulrich Lt. Arleen Gonzalez Rachel Ticotin Ricardo Morales Alfred Molina Deputy D .A. Lauren Stanton Megan Boone Deputy D. A. Jonah Dekker Terrence Howard