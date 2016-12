In einem Erzbergwerk auf Janus VI kommt es immer wieder zu rätselhaften Todesfällen. Die Arbeiter sprechen von einem unbekannten Wesen, das sie immer wieder überfällt. Auch das Bodenteam der Enterprise wird Zeuge eines gewaltigen Angriffs. In der Mine stellt es einen Alien und verwundet ihn schwer. Bald liegen sich Kirk und Spock in den Haaren...