Gonzo hat waghalsige Pläne für die nächste Show: Mit einem irren Stunt will er das Publikum begeistern, doch die Vorbereitungen dafür haben es in sich. Animal zeigt unterdessen, was er am Schlagzeug so alles drauf hat. Und Joseph Gordon-Levitt entwickelt bei einer anfangs gemütlichen Runde Poker einen etwas zu übertriebenen Ehrgeiz…