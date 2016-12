Die Chihuahua-Lady Chloe führt in Beverly Hills ein luxuriöses Leben in Saus und Braus. Doch dann landet das verwöhnte Hündchen bei der chaotischen Rachel, die auf den Schatz ihrer Tante aufpassen soll, während die verreist ist. Prompt findet sich Chloe einsam und verlassen in Mexiko wieder, wo sie sich mit einem Schäferhund anfreundet.