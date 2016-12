Silvester ist die Zeit der knallenden Korken und der rauschenden Feste. Und so bietet auch SRF am Ende des alten Jahres seinem Publikum immer wieder Höhepunkte, die für viele Menschen zum Silvesterritual gehören. Ob "Dinner for One" oder "Glocken zum Jahreswechsel", große Shows der Vergangenheit wie "Teleboy" oder "Zum doppelten Engel": Auch im Fernsehen wurde der Jahreswechsel schon immer gebührend gefeiert. "Guets Neus - die erste Show des Jahres" lässt diese TV-Highlights nun noch einmal aufleben: Manuel Burkart vom Comedy-Duo DivertiMento begibt sich auf eine beschwingte Reise durch das Fernseharchiv und bringt so ein Wiedersehen mit großen Fernsehstars wie Kurt Felix, Jörg Schneider, Sepp Trütsch, Peter Sue & Marc, Rosemarie Pfluger und vielen anderen. Ob große Galas, Brauchtum oder die Neujahrsansprachen der Bundespräsidenten: Das neue Jahr beginnt bei SRF mit viel Abwechslung, Inspiration und Humor. SRF zwei zeigt die Sendung "Guets Neus - Die erste Show des Jahres" vom 01.01.2016 in einer Wiederholung.