Tobis Herausforderer ist diesmal Fabian - und der ist ein echter Kletter-Meister! Fabian klettert in die höchsten Bäume, um tote Äste abzuschneiden, damit sie beim nächsten Sturm keinem auf den Kopf fallen. Und das ist auch Tobis Aufgabe! Das Schwierige daran ist, dass der abgestorbene Ast in zehn Metern Höhe hängt und es darunter keinen einzigen stabilen anderen Ast gibt, an dem Tobi nach oben klettern könnte! Tobis einziges Hilfsmittel ist ein gerade mal sieben Meter langes Seil und das reicht niemals. Soviel findet Tobi schon mal heraus: Die Lösung scheint irgendetwas mit Reibung zu tun zu haben. Aber ob Tobi es wirklich schafft, wie ein Affe an dem kahlen Baumstamm nach oben zu klettern?