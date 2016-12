Schwarzwaldmädel als Straßengöre, Prenzlauschwäbin und Fastfood-Maultaschen Anne Deutsch aus Freiburg und Florian Tröger aus Haslach im Kinzigtal: Zwei Künstler aus dem Schwarzwald, die der Schwarzwaldmarie zu neuem Kultstatus verhelfen. Die Schwarzwald-Ikone im Pop-Art-Stil von Anne Deutsch ist frech und freiheitsliebend. Und trägt auf ihren Bildern schon mal Strapse und bunte Ringelstrümpfe. Für Florian Tröger ist das Schwarzwaldmädel die rebellische Straßengöre - provokant und selbstbewusst. Längst ein Star im Internet ist "Die Prenzlauschwäbin". Hinter der Kunstfigur steckt eine waschechte Schwäbin aus Hayingen: Bärbel Stolz. In ihrem Blog und ihren Videos auf ihrem Youtube-Kanal nimmt die Schauspielerin, Comedian und Buchautorin die Eigenheiten der Exilschwaben in Berlin mit viel Selbstironie auf die Schippe. Weiter stellt Maximilian Peter auch drei findige Schwaben vor, die die klassische Maultasche revolutioniert haben. Sie servieren sie als schwäbisches Fastfood. Stefan Bless aus Stuttgart setzt noch eine Schippe drauf. Er hat 2015 den weltweit ersten "Maultaschenkonfigurator" entwickelt. In dem Online-Tool kann man Maultaschen mit seiner Wunschfüllung zusammenstellen. Zu sehen am 20. Oktober um 21 Uhr im SWR Fernsehen. - "Die Prenzlschwäbin"