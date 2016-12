Trier ist toll - und das nicht nur an den "tollen Tagen". Trier kann Karneval und findet mit Fernsehmoderator Günther Jauch einen neuen, standesgemäßen, wie der Region verbundenen Träger des Kaiser-Augustus-Ordens. Den verleihen die Karnevalisten immer zum Auftakt ihrer Session, direkt nach der Inthronisation des Prinzenpaares. Kaiser, Künstler und Gelehrte - man muss kein Jeck sein, um über die rund 2000 Jahre Geschichte und deren Zeugnisse im modernen Trier zu staunen. Trier lebt vom Kontrast zwischen alten Kaisern und jungen Kreativen, Marx und Mode, Ideologie und Ideen. In der Antike regierte Kaiser Konstantin von der Moselmetropole aus halb Europa. 2016 bringen die Trierer nun mit einer einzigartigen Sonderausstellung Kaiser Nero ganz groß raus. Das Rheinische Landesmuseum, das Museum am Dom und das Stadtmuseum Simeonstift machen dafür gemeinsame Sache. Der Philosoph Karl Marx ist sicherlich der bekannteste Sohn der Stadt, und auch seine Frau Jenny hat die Stadt geprägt. Bei einer Führung auf den Spuren des jungen Paares lernen Besucher den Theoretiker ganz praktisch kennen. Gegenüber von Jennys Geburtshaus ist vor einigen Jahren "Fräulein Prusselise" eingezogen, das Modelabel zweier Absolventinnen der Hochschule Trier im Fach Modedesign. Das alljährliche Weinforum in der antiken Viehmarkttherme ist sicher einer der ungewöhnlichsten Orte um junge, kreative Winzer und ihre Weine zu entdecken. Kreativ geht es auch beim schwul-lesbischen "Rosa-Karneval" zu. Trier ist tolerant und es ist sich seiner Werte bewusst. Einen einmaligen Schatz hütet auch die Stadtbibliothek Weberbach: wertvolle Handschriften, eindrucksvoll und ganz neuzeitlich präsentiert. Noch ein Pfund mit dem Trier wuchert: Der "proTRon AERIS III" - ein Auto der übernächsten Generation. Der Energiebedarf liegt bei umgerechnet rund ein Liter Super auf 3.000 Kilometer - entwickelt und gebaut an der Hochschule in Trier. Trier zwischen Vergangenheit und Zukunft: Tolle Tage in einer tollen Stadt - mit und ohne Pappnase.