"2016 - Das Quiz": Frank Plasbergs großer Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen am Donnerstag, 29. Dezember 2016, um 20:15 Uhr mit Günther Jauch, Jan Josef Liefers, Barbara Schöneberger, Klaas Heufer-Umlauf sowie Wetterexperte Sven Plöger, Handball-Europameister Andreas Wolff, Schauspieler Christian Berkel, Schlager-Star Vanessa Mai und vielen weiteren Gästen Kurz vor dem Jahresende tritt Deutschlands TV-Prominenz noch einmal im Wettstreit gegeneinander an: Bei Frank Plasbergs großem Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen geben Günther Jauch, Jan Josef Liefers und Barbara Schöneberger traditionell alles und schenken sich gar nichts. Erstmals ist in diesem Jahr auch Klaas Heufer-Umlauf mit von der Partie. Im Finale können sich die Kontrahenten dann vor dem Quiz-Wetterhäuschen sprichwörtlich gegenseitig im Regen stehen lassen: "Wettergott" Sven Plöger sorgt höchstpersönlich für ausreichenden Niederschlag. Mit jedem Wurf einen Volltreffer landen sollen die vier prominenten Kontrahenten im Handball-Duell mit Europameister-Torwart Andreas Wolff. Schauspieler Christian Berkel testet, ob sich die Prominenten mit den Paaren des Jahres auskennen. Und die Kandidaten sollten gut bei Stimme sein, wenn Sängerin Vanessa Mai zum schrägen Schlager-Battle bittet. Auch diesmal bringen die Lucky Kids beim ARD-Jahresrückblicks-Quiz die größten Chartstürmer der letzten zwölf Monate in überraschenden Kinderchor-Versionen auf die Bühne. Im Mittelpunkt des amüsanten und überraschenden Ratespiels stehen auch 2016 wieder die wichtigsten Menschen des Jahres, die bewegendsten Momente und die größten Emotionen. Zu Gast sind darüber hinaus Menschen, denen 2016 Unglaubliches widerfahren ist. "2016 - Das Quiz", der große Jahresrückblick im Deutschen Fernsehen, verspricht auch in diesem Jahr wieder einen Abend zum Lachen, Staunen, Quizzen und voller berührender Momente.