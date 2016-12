Wissen vor acht - Mensch - Was verrät unsere Körpersprache über uns? Heute | ARD | 19:45 - 19:50 Uhr | Wissensmagazin Infos

Möchte man eine Rede halten, ist nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch das Auftreten - denn der Körper verrät mehr als man denkt. Was Körpersprache über den Menschen preisgibt und wie man sie trainieren kann, verrät Susanne Holst in "Wissen vor acht - Mensch". Original-Titel: Wissen vor acht - Mensch Laufzeit: 5 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2016