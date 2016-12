In den letzten Wochen sind sich William und Clara ein gutes Stück näher gekommen. Gleichwohl ist William fest davon überzeugt, dass ihr Herz ausschließlich Adrian gehört und für ihn dort kein Platz ist. Da ihn daher eigentlich nichts mehr am Fürstenhof hält, will er seine Zelte abbrechen. Doch William hat die Rechnung offenbar ohne Clara gemacht. Unterdessen liegt Werner viel daran, Friedrich im Direktorium weiter auf Distanz zu halten. Hinter Charlottes Rücken trifft er erste Vorsichtsmaßnahmen.