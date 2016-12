Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Ex-Kellner Manfred macht als Chef seines Restaurants "Gasthaus Pram" keine besonders gute Figur. Der idyllisch in dem niederbayerischen Landkreis Passau gelegene Betrieb läuft vor allem wegen der Fehlentscheidungen und der schlechten Geschäftsführung Manfreds so schlecht. Können die drei Kochprofis Nils Egtermeyer, Ole Plogstedt und Andi Schweiger hier noch einmal das Ruder herumreißen und dem 59-Jährigen zeigen, wie es besser gehen könnte? Untertitel: Gasthaus "Pram" in Pocking Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Gäste: Gäste: Andi Schweiger, Nils Egtermeyer, Ole Plogstedt Folge: 326 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets