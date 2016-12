Dabei erlebt das Making-of-Team nicht nur die Schauspieler rund um die Hauptdarsteller Wotan Wilke Möhring (Old Shatterhand), Nik Xhelilaj (Winnetou) und Mario Adorf (Santer Senior) in nervenaufreibenden aber oft auch äußerst lustigen Extremsituationen, sondern blickt auch Regisseur Philipp Stölzl, Produzent Christian Becker, Kameramann Sten Mende und Kostüm- und Maskenbildnern über die Schulter. Die Making-of-Kamera läuft vor allem dann weiter, wenn die "großen Filmkameras" aus sind. So erleben die Zuschauer, wie das gesamte Schauspieler-Ensemble in den Drehpausen seinen Spaß am Set hat. Manchmal ist es aber auch einfach bloß Galgenhumor, wenn mal wieder die Natur zuschlägt - mit unglaublicher Hitze oder Kälte- oder Nebel-Einbruch. Das unberechenbare Wetter in Kroatien ist eine der größten Herausforderungen für die Film-Crew. Ständig muss improvisiert werden im Kampf mit Mutter Natur und ihren Elementen. Beim Dreh auf dem "Silbersee" müssen alle Beteiligten stundenlang auf einem wackeligen Floß ausharren - besonders für den Maskenbildner und seine Perücken eine kniffelige Aufgabe: denn angeklebte Perücken und Wasser vertragen sich gar nicht... Die Doku nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen, zur Entstehung der authentischen Sets, der Kostüme, taucht ein in gewaltige Stunts und begleitet die großen Stars beim Reittraining - weit bevor überhaupt die erste Szene gedreht wurde. Die Reise führt auch ins Synchronstudio und in den Schnitt und zeigt, wie dort aufwändige Special Effects funktionieren. Und Winnetou-Darsteller Nik Xhelilaj gibt noch einen ganz besonderen und persönlichen Einblick hinter die Kulissen - er verrät, wie er die "paar Kilo zu viel" innerhalb weniger Wochen mit einem knallharten Fitnessprogramm abtrainiert hat, um in der Trilogie mit einem Traumbody zu glänzen.