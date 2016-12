Durch die zahlreichen, von ihm auf brillante Weise gelösten Kriminalfälle ist Sherlock Holmes zu einem regelrechten Medienstar avanciert. Einerseits missfällt dem arroganten Ermittler die Aufmerksamkeit, andererseits schmeichelt die Bewunderung seiner Eitelkeit. Unterdessen bereitet seine Nemesis Moriarty einen teuflischen Plan vor. Es beginnt damit, dass er drei spektakuläre Coups auf einmal durchführt: Er dringt ungehindert in die Schatzkammer für die britischen Kronjuwelen ein und öffnet von dort per Fernsteuerung den Tresor der Bank von England sowie sämtliche Zellen eines großen Gefängnisses. Nach dieser Machtdemonstration verlangt er nach Sherlock und lässt sich ohne Gegenwehr verhaften. Obwohl die Beweislage eindeutig ist und Holmes vor Gericht eine flammende Aussage macht, wird Moriarty von den Geschworenen freigesprochen - nur um kurz darauf erneut zuzuschlagen: Diesmal entführt er die beiden Kinder eines Botschafters. Zwar findet Sherlock dank seiner genialen Kombinationsgabe schnell das Versteck der Kinder, aber genau das gehört zum Plan seines Widersachers. Geschickt führt Moriarty die Polizei auf die falsche Fährte und lässt es aussehen, als habe Holmes die Entführung selbst fingiert, um erneut als Retter in der Not zu erscheinen. Aber als sein alter Freund Inspector Lestrade ihn schweren Herzens verhaften lässt, widersetzt Holmes sich und flüchtet mit Dr. Watson als vermeintlicher Geisel. Von der Polizei gejagt, müssen die beiden Moriarty auf eigene Faust dingfest machen. In den Medien und bei der Bevölkerung wird Holmes als krimineller Scharlatan verteufelt. Damit hat Moriarty eines seiner Ziele erreicht. Zufrieden gibt er sich allerdings nicht. Er droht mit grausamen Bluttaten, die nur auf eine Weise verhindert werden können: durch den Selbstmord von Sherlock Holmes.