Baxter, genannt Bud, arbeitet in einem New Yorker Versicherungsunternehmen und hofft, bald die Karriereleiter hinaufklettern zu können. Schließlich macht er fast täglich Überstunden. Allerdings ist es weniger sein Pflichteifer, der Bud nach Dienstschluss noch geraume Zeit im Büro festhält, sondern der etwas ungewöhnliche Umstand, dass sein Appartement abends "besetzt" ist: Vier Abteilungsleiter der Firma, denen Bud reihum seinen Wohnungsschlüssel überlässt, treffen sich dort mit ihren Freundinnen zu heimlichen Schäferstündchen. Als sich die Herren revanchieren und Bud zur Beförderung vorschlagen, durchschaut Personalchef Jeff D. Sheldrake, was gespielt wird, und verlangt ebenfalls den Schlüssel zu Buds kleiner Wohnung. Er bekommt ihn und Bud avanciert zum Verwaltungsassistenten. Als er allerdings entdeckt, dass sein Chef sich mit Fran Kubelik, einer reizenden Fahrstuhlführerin trifft, in die Bud selbst verliebt ist, trifft ihn das hart. Er versucht, seinen Kummer in Alkohol zu ertränken. Angesäuselt kommt er nach Hause und findet Fran bewusstlos in seinem Bett vor: Da sie sich von Sheldrake alleine gelassen fühlte, hat sie Schlaftabletten genommen. Schnell alarmiert Bud einen Arzt, der ihm die Anweisung gibt, Fran 24 Stunden nicht fortzulassen. Das genügt Bud, um sich aufs Neue in die junge Dame zu verlieben. Fest entschlossen, sie zu heiraten, stellen sich Bud plötzlich neue Probleme ... .