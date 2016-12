So tickt der Südwesten! Geschichten von Menschen am Puls der Zeit mit dem Herzschlag der Region - das ist "Heimatglühen", das neue Magazin im SWR Fernsehen. Vom Baby-Strampler zur Kuscheldecke - Altes erhalten und neues gestalten. Das ist das Motto von Heidi van de Alm. Die Designerin aus Mannheim macht aus alten Klamotten bunte Patchworkdecken. Zur Freude der Kunden, denn so leben viele schöne Erinnerungen einfach weiter. "Badisch, bärtig, bodenständig" - im Barbershop der Blatters in Lichtenau haben nur Männer Zutritt. Das Vater-Sohn-Gespann, Peter und Johannes Blatter, hat diesen ganz besonderen Beautysalon im 20er Jahre Stil eingerichtet. Schokosenf und Essigschlecker - beim Familienbetrieb Schell in Gundelsheim dreht sich alles um köstliche und außergewöhnliche Schokokreationen. Jetzt kommen die Töchter zum Zug - mit einer ganz besonderen Praline namens "Heimatglühen". "Artwood" ist Mode und Kunst aus den Tiefen des Schwarzwalds. Ein Blick in die Arbeit und das Atelier von Jochen Scherzinger aus dem Hübschental. "Die Prenzlschwäbin" ist längst ein Star im Internet. Hinter der Kunstfigur steckt eine waschechte Schwäbin aus Hayingen: Bärbel Stolz. Seit 20 Jahren ist sie überzeugte Wahl-Berlinerin. In ihrem Blog und ihren Videos auf ihrem Youtube Kanal nimmt die Schauspielerin, Comedian und Buchautorin die Eigenheiten der Exilschwaben in Berlin mit viel Selbstironie auf die Schippe. Die Landschaft rund um den Bodensee setzt Christian Möhrle in Zeitrafferaufnahmen atemberaubend in Szene. Mit seinen beeindruckenden Filmen aus ungewöhnlichen Blickwinkeln bei unterschiedlichen Tageszeiten und Wetterlagen schafft Christian Möhrle aus über fünfzigtausens Einzelaufnahmen gewaltige Bilderwelten. Heimatglühen - Geschichten von Machern und Heimatliebenden, von Trends und Traditionen aus dem Drei-Länder-Kosmos Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. - "Badisch, bärtig, bodenständig"