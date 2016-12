Tom et Jerry Show Heute | France 3 | 06:51 - 07:02 Uhr | Animationsserie Infos

Hidie et Beatie, les deux sorcières, préparent une potion en vue de remporter le grand concours du festival des sorcières au nez et à la barbede leur grande rivale. Mais pour compléter la potion, il leur manque un ingrédient : un poil arraché sur la tête d'un chat noir. Elles envoient donc Tom et Jerry le chercher... Original-Titel: The Tom and Jerry Show Laufzeit: 11 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2014