Weihnachtszauber im Landgestüt Celle Schriller Weihnachtsmarkt: Santa Pauli auf dem Hamburger Kiez Sport, Spiel und Spaß: Winterolympiade in Rostock Große Waldweihnacht im ErlebnisWald Trappenkamp Tag der Modelleisenbahn: Ausstellung in Laage Alle Mann an Bord: das Museumsschiff "Greundiek" auf Tour Kampf um den Puck: Eishockey-Hobbyliga Brokdorf Musical im Operettenhaus Hamburg: "Hinterm Horizont" TV Tipp: "die nordstory - Winter auf den Halligen". - Schriller Weihnachtsmarkt: Santa Pauli auf dem Hamburger Kiez